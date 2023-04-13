Масалитин: «Может быть, когда Гинер уйдет, Гончаренко вернется в ЦСКА»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что нынешний главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко может вернуться в армейский клуб.

«Гончаренко захочет показать ЦСКА, что с ним зря расстались. У него будет реваншистское настроение. Это нормальное явление. Меня не удивит, если «Урал» победит в ближайшей игре. Поведение Гончаренко в ЦСКА его не красило, когда он сначала убегал, потом возвращался, еще что-то делал. Возможно, это и повлияло на его карьеру в ЦСКА. Верю ли, что он когда-то может вернуться в клуб? Никогда не говори никогда, мы не знаем, как клуб с ним расстался. Может быть, когда Гинер уйдет, то Гончаренко вернется. Взгляды поменяются. Это жизнь!» — цитирует Масалитина Legalbet.

Гончаренко возглавлял ЦСКА с 2016 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Суперкубок России-2018.