Малафеев считает, что «Зениту» в следующем сезоне придется намного сложнее

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в финале Кубка России и поделился ожиданиями от следующего сезона. Ранее питерцы защитили чемпионское звание.

— Все циклично: 10 лет назад «Зенит» в Ростове обыграл «Сибирь» в сложном матче, — цитирует Малафеева «Комсомольская правда». — Тогда тоже все решил одиннадцатиметровый. «Зенит» заслуженно стал обладателем Кубка и сделал золотой дубль в этом сезоне.

«Химки» были достойным соперником: хорошо оборонялись, доставили много хлопот. Но для «Зенита» все закончилось продуктивно, и это радует. Хотя это был настоящий кубковый матч, где каждый мог выиграть. Когда противостояние в один матч, есть риск, что явный фаворит может не полностью реализовать свой потенциал.

Следующей мотивацией станет Лига Чемпионов. В следующем сезоне будет намного сложнее и с точки зрения мотивации, и соперники укрепятся. В этом сезоне «Зенит» выглядит явно сильнее всех. «Зенит» и был сильнее на две-три головы, но и соперники не доставили хлопот.

Все зависит от того, сохранит ли «Зенит» этот состав? Он способен выигрывать и следующий сезон. Но предстоящий футбольный год точно будет другим, он будет сложнее. Такого запаса прочности не будет. Соперники будут настраиваться на «Зенит» по-другому.

Может, и нужно поменять состав, потому что победами насыщаешься. А тот, кто придет, захочет доказывать всем свою состоятельность. Плюс, у многих игроков заканчиваются контракты.