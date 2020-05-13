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Максименко рассказал о требованиях Тедеско к вратарям

00:44
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко рассказал, какие требования к нему проявляет главный тренер Доменико Тедеско.

— Тедеско предпочитает современный футбол, — сказал Максименко в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Он сразу сказал: «Вратарь должен играть ногами». Такая тенденция сейчас в мире.

Уметь правильно принять решение. Когда он пришел, начали это оттачивать. Как выходить из обороны, как развивать атаку... В футбол играют 11 на 11. Так что плюс-минус у всех сейчас все одинаково.

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