Максименко: «Мне не показалось, что Шелия так уж тянул время»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко оценил игру голкипера «Ахмата» Гиорги Шелии в матче 4-го тура РПЛ (0:0).

«Мне не показалось, что Шелия так прямо уж тянул время... Думаю, просто действовал по моменту. В его случае я бы тоже так делал (подолгу вводил мяч от ворот — Прим. «СЭ»)», — сказал Максименко.

После этого матча «Спартак» с 7 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Ахмат» с 3 очками — на 14-й строчке.