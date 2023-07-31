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Сегодня, 16:27

Деменко: «Спартаку» по силам обыграть «Балтику»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ с «Балтикой».

«Конечно, «Спартаку» по силам обыграть «Балтику» и догнать «Краснодар» на вершине турнирной таблицы РПЛ. Думаю, москвичи на это и настраиваются. Но случиться может все. Мне понравилась игра «Спартака» в матче с «Краснодаром». А вот что касается встречи с «Оренбургом», то в ней москвичи испытывали проблемы. Хотя возможно дело в том, что оренбуржцы являются для них неудобным соперником. В любом случае, у «Спартака» сейчас есть возможность опередить «Зенит» на 2 очка. И это послужит дополнительной мотивацией», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

Матч между «Балтикой» и «Спартаком» состоится 31 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19.30 мск.

Источник: Vprognoze.ru
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Кр. Советов – Динамо
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Урал – Пари НН
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Ростов – Зенит
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30.07 15:00
Рубин – Оренбург
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Факел – Локомотив
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 2 : 0
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Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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 2 1 0
Милан Гайич

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 2 1 0
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