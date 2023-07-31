Источник: форвард «Пари НН» Сулейманов может продолжить карьеру в ОАЭ

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов может перейти в чемпионат ОАЭ, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, клуб может заплатить за Сулейманова 600 тысяч евро.

Также сообщается, что игроком интересуется «Газиантеп», но клуб готов взять игрока в аренду за 100 тысяч долларов с выкупом в 2 миллиона, что не устраивает «Пари НН».

В сезоне-2022/23 Сулейманов провел 36 матчей за «Пари НН», в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи.