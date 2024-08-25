Лунев: «Здоровье? Пока непонятно»

Голкипер «Динамо» Андрей Лунев прокомментировал свое состояние после матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара» — 0:1.

— Как здоровье?

— Пока непонятно.

В конце второго тайма бело-голубые заменили голкипера из-за подозрения сотрясения после столкновения с игроком «быков» Джоном Кордобой. Футболист врезался коленом в голову Лунева.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на 2-е место, «Динамо» с таким же количеством быллов идет третьим.