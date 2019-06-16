Луценко рассказал, почему решил перейти в "Арсенал"

Нападающий Евгений Луценко в интервью пресс-службе клуба прокомментировал переход в "Арсенал". Соглашение 32-летнего форварда с клубом рассчитано на два года.

– Евгений, почему приняли решение перейти в тульский клуб?

– Руководство "Арсенала" вышло на меня напрямую, а не через окольные пути, как очень часто в последнее время бывает в нашем футболе. Насколько мне известно, Игорь Геннадьевич Черевченко одобрил мою кандидатуру. Это стало одним из ключевых факторов при подписании контракта. Практически не раздумывал и очень рад оказаться в составе тульской команды. Считаю, что переезд в Тулу для меня – шаг вперед.

– Что знаете о Туле и о болельщиках?

– О городе знаю какие-то общие вещи. Так как не довелось провести в Туле более одного дня. Что касается поклонников команды, то вся страна знает, какие в Туле замечательные болельщики. Чувствуется, что весь город живет футболом и горячо поддерживает свою команду. Если говорить о клубе, то я сам видел, как команда из года в год прогрессирует.

Несколько лет назад "Арсенал" еще был во второй лиге, а сейчас пробился в еврокубки. Такого результата некоторые команды не могут достигнуть и за десятилетия. Думаю, этот прогресс продолжится, надеюсь, смогу прогрессировать вместе с командой.

– Квалификация Лиги Европы стала одним из ключевых факторов при переходе?

– Безусловно. Каждый футболист мечтает играть в команде, которая борется за места в верхней части турнирной таблицы и выступает в Европе. Я не исключение.

– Что касается травмы, которую вы получили в заключительном туре прошлого сезона. Как скоро она позволит тренироваться вместе со всеми?

– Сейчас буду заниматься по индивидуальной программе. Перед вторым сбором снимут гипс, и в Австрии начну заниматься в общей группе.

Форвард Луценко перешел в "Арсенал"