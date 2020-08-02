Ловрен вылетел в Петербург
16:49
Защитник «Зенита» Деян Ловрен опубликовал сторис в Instagram.
Новичок сине-бело-голубых сообщил, что отправился в Санкт-Петербург.
27 июля 31-летний хорват подписал трехлетний контракт с «Зенитом», перейдя из «Ливерпуля».
Сторис Ловрена pic.twitter.com/bnXEoy2PQS— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) August 2, 2020
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