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Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года

18:18
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Футболист уже согласовал контракт с лондонским клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

23-летний хорват будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.

Ранее появилась информация, что «молотобойцы» заплатят за хавбека 30 миллионов евро.

Влашич выступает за московскую команду с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в Тинькофф РПЛ и отдал одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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