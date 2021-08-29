Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом» до 2026 года

«Вест Хэм» близок к покупке полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Футболист уже согласовал контракт с лондонским клубом до 2026 года, сообщает журналист Николо Скира.

23-летний хорват будет зарабатывать 4 миллиона евро за сезон.

Ранее появилась информация, что «молотобойцы» заплатят за хавбека 30 миллионов евро.

Влашич выступает за московскую команду с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел четыре матча в Тинькофф РПЛ и отдал одну результативную передачу.