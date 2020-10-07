«Локомотив» отзаявил Джорджевича. И заявил Зе Луиша
15:22
«Локомотив» вывел нападающего Луку Джорджевича из заявки на Тинькофф РПЛ и заявил вместо него новичка команды, форварда Зе Луиша.
Согласно официальному сайту премьер-лиги, Джорджевич был отзаявлен во вторник, 6 октября, а Зе Луиша внесли сегодня, 7 октября.
С 2015 по 2019 год Зе Луиш выступал за «Спартак». Сезон-2019/20 29-летний кабо-вердиец провел в «Порту», забил 10 голов и отдал 2 результативных передачи в 31 матче.
Согласно порталу Transfermarkt.com, сделка обошлась железнодорожникам в 7 миллионов евро.
Заявка Зе Луиша.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...