"Локомотив" обыграл "Злин" в товарищеском матче

"Локомотив" добился победы над чешским "Злином"​ в товарищеском матче на тренировочных сборах в Австрии – 4:2.

В составе железнодорожников отличился нападающий Рифат Жемалетдинов, а также полузащитники Роман Тугарев, Никита Дорофеев и Антон Миранчук​.

Следующим соперником "Локомотива" будет словацкая "Жилина". Матч состоится в воскресенье, 30 июня.

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"Локомотив" – "Злин" – 4:2 (2:2)

Голы: Жемалетдинов, 1 (1:0). Джафич, 13 (1:1). Нечас, 16 (1:2). Ант.Миранчук, 33 – с пенальти (2:2). Тугарев, 53 (3:2). Дорофеев, 57 (4:2).

"Локомотив": Гильерме (Коченков, 46), Живоглядов (Лапшов, 46), Чорлука (Магкеев, 46), Мурилу Серкейра (Лысов, 46. Сулейманов, 70), Баринов (Идову, 46), Рыбус (Куликов, 46), Ант.Миранчук (Кварацхелия, 46), Коломейцев (Дорофеев, 46), Ал.Миранчук (Тугарев, 46), Смолов (Эдер, 46), Жемалетдинов (Рыбчинский, 46).

27 июня. Австрия

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