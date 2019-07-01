"Локомотив" объявил об уходе Кварацхелии

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил об уходе полузащитника Хвичи Кварацхелии. 30 июня у 18-летнего грузина истекло арендное соглашение с красно-зелеными.

- "Локомотив" благодарит Хвичу за время в клубе и желает успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Кварацхелия провел 10 матчей за "Локо" и забил 1 гол.

Отец Кварацхелии: "Пару дней назад агент сообщал, что с "Локомотивом" договориться не удается"