«Локомотив» — «Ахмат»: Конате с пенальти открыл счет

«Ахмат» открыл счет в матче против «Локомотива» в 15-м туре РПЛ — 1:0.

НА 66-й минуте форвард грозненцев Мохамед Конате реализовал пенальти после фола Максима Ненахова в своей штрафной.