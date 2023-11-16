Пименов о Пиняеве: «Недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной»

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов ответил на вопрос о том, может ли полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев стать ролевой моделью для молодых футболистов нового поколения.

«Те ребята, которые настроены профессионально выстраивать собственные карьеры, обязательно будут брать с него пример. Одно дело медийный Дзюба, прошедший огонь и воду, и другое — талантливый парень, у которого все впереди. Казалось, недавно человек подавал надежды, а в 19 уже защищает цвета сборной. Пиняев неплохо проявил себя, хотя многие считают, что нынешний сезон получается для него провальным. Верю, у Пиняева хорошее будущее. Он пусть и невысокий, зато взрывной и техничный. Осталось добавить в черновой работе, все же хавбек обязан помогать и в обороне», — цитирует Пименова RT.

19-летний Пиняев забил один мяч и отметился 3 голевыми передачами в 15 играх текущего сезона РПЛ.

«Локомотив» завершил первый круг чемпионата России на седьмом месте с 24 очками.