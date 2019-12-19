Леонид Слуцкий: «Рубин» является одним из флагманов российского футбола»

Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, как оказался в казанком клубе. Он заключил контракт на пять лет.

— «Рубин» — клуб с богатейшей историей, с прекрасной базой, инфраструктурой, — цитирует Слуцкого официальный сайт клуба. — Казань славится своими спортивными командами, спортивными достижениями и не только спортивными. Мне очень приятно, что такой клуб с такими амбициями, с такой историей проявил интерес к моей персоне. Я с огромным удовольствием принимаю новый вызов в своей карьере. У меня еще не было ситуации, чтобы я принимал команду, которая находится не на максимально высоких для себя позициях в турнирной таблице. Но этот опыт тоже безумно интересен. Еще раз говорю, в моем понимании «Рубин» был, является и, я уверен, что будет одним из флагманов российского футбола.

Слуцкий возглавил «Рубин»