Ларссон взял 23-й номер в "Спартаке". Под таким же выступал Майкл Джордан в "Чикаго"

Новичок "Спартака" нападающий Йордан Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и "Барселоны" Хенрика Ларссона, будет выступать под 23-м номером, информирует пресс-служба клуба.

Отметим, что Ларссон-старший всегда любил баскетбол. А в июне 1997 года, ровно за неделю до рождения сына футболиста, Майкл Джордан в пятый раз стал чемпионом НБА с "Чикаго Буллз" и в пятый раз был признан MVP финала. Именно в его честь Хенрик и его жена Магдалена назвали сына. Отметим, что экс-баскетболист выступал под таким же номером.

В нынешнем сезоне Ларссон, который выступает за "Норчепинг", лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах.

Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов, а в 2018 году дебютировал за главную национальную команду и провел за нее два матча.

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