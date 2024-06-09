Агент о будущем клубе Обухова: «Думаю, в ближайшее время что-то появится»
Агент нападающего Владимира Обухова Сергей Пушкин поделился мнением о будущем игрока после окончания контракта с «Оренбургом».
«Поиски клуба идут, пока никакой конкретики нет. Думаю, в ближайшее время что-то появится. Форма Владимира? Восстановление прошло хорошо, он готов играть», — цитирует агента «РБ Спорт».
32-летний нападающий выступал за «Оренбург» с января 2022 года. Он провел за команду 45 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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