Агент о будущем клубе Обухова: «Думаю, в ближайшее время что-то появится»

Агент нападающего Владимира Обухова Сергей Пушкин поделился мнением о будущем игрока после окончания контракта с «Оренбургом».

«Поиски клуба идут, пока никакой конкретики нет. Думаю, в ближайшее время что-то появится. Форма Владимира? Восстановление прошло хорошо, он готов играть», — цитирует агента «РБ Спорт».

32-летний нападающий выступал за «Оренбург» с января 2022 года. Он провел за команду 45 матчей, забил 13 голов и сделал одну результативную передачу.