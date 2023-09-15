Кутателадзе и Боселли дебютировали за «Пари НН» в матче с «Динамо»
Нападающие «Пари НН» Николоз Кутателадзе и Хуан Боселли впервые сыграли за команду в матче против «Динамо» в 8-м туре РПЛ.
Футболисты вышли на замену на 82-й минуте. Они заменили Эдгара Севикяна и Николая Калинского.
«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.
«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
3
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
4
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
9
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
10
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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