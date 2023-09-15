«Динамо» — «Пари НН»: Кукуляк отменил пенальти в ворота хозяев после просмотра ВАР

Евгений Кукуляк, обслуживающий матч между «Динамо» и «Пари НН» в 8-м туре РПЛ, отменил пенальти в ворота бело-голубых.

На 67-й минуте Кукуляк назначил пенальти после попадания мяча в руку защитника «Динамо» Эли Дасы. После просмотра видеоповтора арбитр отменил свое решение.

«Динамо» с 14 очками занимает четвертое место в РПЛ. Нижегородцы с 10 очками идут на десятой строчке в турнирной таблице.

«СЭ» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».