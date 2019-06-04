"Крылья Советов" представили видео о прошедшем сезоне

"Крылья Советов" на своем официальном youtube-канале представили видео о сезоне-2018/19. В ролике присутствуют различные кадры, включающие новый стадион самарского клуба, работу Андрея Тихонова на посту главного тренера, подписание контрактов с футболистами, приход в команду Миодрага Божовича.

Напомним, "Крылья" заняли 13-е место в турнирной таблице, но сохранили место в премьер-лиге, обыграв "Нижний Новгород" в стыковых матчах с общим счетом 3-2.

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