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«Крылья Советов» отправились на матч с «Локомотивом»

29 июня 2020, 17:53
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«Крылья Советов» отправились на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом». Встреча пройдет состоится во вторник, 30 июня на «РЖД Арене».

Напомним, что этот матч станет первым для самарского клуба после ухода главного тренера Миодрога Божовича. Пока командой будет руководить Андрей Талалаев.

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