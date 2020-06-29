«Крылья Советов» отправились на матч с «Локомотивом»
29 июня 2020, 17:53
«Крылья Советов» отправились на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом». Встреча пройдет состоится во вторник, 30 июня на «РЖД Арене».
Отправляемся в Москву на матч с @fclokomotiv? ?— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 29, 2020
Игра состоится во вторник, 30 июня на «РЖД Арене». Прямая трансляция — на @matchtv_channel в 19:00?? ?#МыКрылья pic.twitter.com/4L3CIiHB4s
Напомним, что этот матч станет первым для самарского клуба после ухода главного тренера Миодрога Божовича. Пока командой будет руководить Андрей Талалаев.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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