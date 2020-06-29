«Крылья Советов» отправились на матч с «Локомотивом»

«Крылья Советов» отправились на матч 25-го тура Тинькофф чемпионата России с «Локомотивом». Встреча пройдет состоится во вторник, 30 июня на «РЖД Арене».

Отправляемся в Москву на матч с @fclokomotiv? ?



Игра состоится во вторник, 30 июня на «РЖД Арене». Прямая трансляция — на @matchtv_channel в 19:00?? ?#МыКрылья pic.twitter.com/4L3CIiHB4s — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 29, 2020

Напомним, что этот матч станет первым для самарского клуба после ухода главного тренера Миодрога Божовича. Пока командой будет руководить Андрей Талалаев.