"Крылья Советов" обыграли "Краснодар" в контрольном матче

"Крылья Советов" переиграли "Краснодар" в товащическом матче в рамках австрийского сбора - 2:1. В составе победителей отличились Егор Голенков и Дмитрий Кабутов. За быков гол забил Юнес Намли.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Крылья Советов" (Самара) - 1:2 (0:1)
Голы: Кабутов, 37 (0:1). Намли, 46 (1:1). Голенков, 75 (1:2).
"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Спаич, Камболов (Голубев, 81), Петров, Вандерсон Масиэл, Олссон (Сулейманов, 62), Стоцкий, Вилена (Сперцян, 82), Намли (Игнатьев, 67), Ари (Уткин, 76).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Бурлак, Карпов, Полуяхтов (Зотов, 82), Мияйлович, Кабутов, Антон (Смирнов, 67), Комбаров, Зиньковский (Терехов, 82), Гынсарь, Соболев (Голенков, 46).
Предупреждения: Гынсарь, 62. Смирнов, 72.
7 июля. Зехау. Стадион "Крейтердорфштадион".