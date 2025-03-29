«Краснодар» — «Факел»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Краснодар» и «Факел» встретятся в матче 22-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 30 марта. Игра пройдет на арене «Краснодар» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. С ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Факел» можно ознакомиться в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

30 марта 2025, 14:00. Ozon Арена (Краснодар)

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 46 очками в 21 туре. «Факел» набрал 14 очков и располагается на предпоследнем, 15-м месте. Встреча команд в первом круге РПЛ состоялась в августе 2024 года и завершилась вничью (0:0).