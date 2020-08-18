«Краснодар» — «Арсенал»: Кабелла и Берг выйдут в старте
18:47
«Краснодар» примет тульский «Арсенал» в рамках 3-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Газинский, Олссон, Кабелла, Уткин, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Классон, Вильена, Сулейманов, Кутовой.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Чаушич, Костадинов, Лесовой, Ковалев, Луценко.
Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачев, Хлусевич, Банда, Громыко, Аджоев, Минаев.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи
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