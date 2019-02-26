Константин Зырянов: "Парни из академии приходят в "Зенит" с духом победителей"

Старший тренер молодежной команды "Зенита" Константин Зырянов поделился ожиданиями от второй части сезона. По словам специалиста, он рассчитывает побороться за медали. Петербуржцы в молодежном первенстве РПЛ занимают третье место, на 10 очков отставая от ЦСКА и на 5 – от "Спартака".

– Вторым сбором в Турции я доволен, он удался. Нам повезло с погодой, мы провели два контрольных матча с сильными соперниками. В первой игре против самарских "Крыльев Советов" (3:1) мы смотрели новичков, которые приехали на сбор, а в заключительной встрече против "Кызыл-Жара" (2:2) наигрывали состав, который должен выйти на поле в ближайшем матче в Екатеринбурге.

– По вашим ощущениям насколько готова команда к возобновлению чемпионата?

– Мы готовы хорошо, на насколько, это покажет только игра против "Урала"-м. Главное, чтобы ребята играли в тот футбол, который мы от них требуем. Чтобы они показывали правильный футбол.

– Команда занимает третье место в турнирной таблице. Какую задачу ставите игрокам на вторую часть чемпионата?

– Каждый тренер, футболист, спортсмен всегда ставит перед собой самые высокие цели и хочет побеждать. Но мы не забываем о своей главной задаче – развивать игроков. Я с ребятами разговаривал, они все заряжены и хотят выиграть медали. Мне это очень нравится, это говорит о том, что парни с характером и из Академии они пришли уже закаленными и с духом победителей. Нам же надо только придать им импульса, чтобы они продолжали в том же духе. Так что я им ставлю задачу развиваться, а уже сами игроки хотят побеждать в каждом матче и выигрывать медали.