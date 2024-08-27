Комментатор Кытманов предположил, почему «Зенит» выбрал Гонду вместо Соболева

Комментатор Игорь Кытманов в интервью «СЭ» сравнил новичка «Зенита» аргентинского нападающего Лусиано Гонду с Артемом Дзюбой.

— Некоторые специалисты называют Гонду копией Дзюбы в его лучшие годы в составе «Зенита».

— Он действительно напоминает Дзюбу по манере игры. Но Соболева же тоже сравнивали с Дзюбой. Так что тут эта линия просматривается. Правда, не знаю, что теперь будет с самим Соболевым.

— А вам не кажется, что со стороны «Зенита» было бы надежнее подписать Соболева — более опытного, адаптированного к нашему чемпионату нападающего?

— Не знаю всех привходящих. Скауты же не только смотрят на футбольные качества кандидата, но учитывают и особенности характера, отношение игрока к тренировкам, отношения с одноклубниками. Может быть, их не особо устроил характер Соболева? Это всего лишь предположение, но оно, наверное, тоже имеет право на жизнь. По идее Гонду легко должен адаптироваться в «Зените», где уже немало латиноамериканцев.

— То есть вам этот трансфер кажется логичным?

— Да, вполне. «Зенит» искал форварда такого плана.