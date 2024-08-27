Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Комментатор Кытманов предположил, почему «Зенит» выбрал Гонду вместо Соболева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Игорь Кытманов в интервью «СЭ» сравнил новичка «Зенита» аргентинского нападающего Лусиано Гонду с Артемом Дзюбой.

— Некоторые специалисты называют Гонду копией Дзюбы в его лучшие годы в составе «Зенита».

— Он действительно напоминает Дзюбу по манере игры. Но Соболева же тоже сравнивали с Дзюбой. Так что тут эта линия просматривается. Правда, не знаю, что теперь будет с самим Соболевым.

— А вам не кажется, что со стороны «Зенита» было бы надежнее подписать Соболева — более опытного, адаптированного к нашему чемпионату нападающего?

— Не знаю всех привходящих. Скауты же не только смотрят на футбольные качества кандидата, но учитывают и особенности характера, отношение игрока к тренировкам, отношения с одноклубниками. Может быть, их не особо устроил характер Соболева? Это всего лишь предположение, но оно, наверное, тоже имеет право на жизнь. По идее Гонду легко должен адаптироваться в «Зените», где уже немало латиноамериканцев.

— То есть вам этот трансфер кажется логичным?

— Да, вполне. «Зенит» искал форварда такого плана.

Лусиано Гонду. «Почему взяли Гонду, а не Соболева? Возможно, дело в характере». Что нужно знать о новичке «Зенита»

Александр Соболев
Лусиано Гонду
2
0
Читайте также
88 россиян выступят на Паралимпийских играх в Париже
Дарья Касаткина и Эрика Андреева вышли во второй круг US Open
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Соболев выведен из состава «Спартака». Дальше — переход в «Зенит»?
«Почему взяли Гонду, а не Соболева? Возможно, дело в характере». Что нужно знать о новичке «Зенита»
Гендиректор «Спартака» Малышев заявил об отсутствии договоренностей по Соболеву
Почетный президент ОКР Жуков: «У меня, как у болельщика, нет желания видеть Соболева в «Спартаке»
Зобнин заявил, что не знает о будущем Соболева в «Спартаке»
Боярский — о Соболеве в «Зените»: «Я обеими руками за!»
Шикунов — о возможном трансфере Соболева в «Зенит»: «Идет процесс переговоров»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Комментатор Кытманов считает, что «Зенит» заплатил за Гонду адекватные деньги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости