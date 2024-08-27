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Сегодня, 21:00

Комментатор Кытманов считает, что «Зенит» заплатил за Гонду адекватные деньги

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Лусиано Гонду и Елена Илюхина.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Игорь Кытманов не считает, что «Зенит» переплатил за аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Об этом он сообщил в интервью «СЭ».

— Какой была ваша первая реакция, когда узнали о возможном переходе Гонду в «Зенит»? Может быть, в Аргентине есть более интересные нападающие его возраста?

— Возможно, и есть. Но многое же упирается в цену. Допускаю, что за более перспективных ребят пришлось бы переплачивать.

— А 12 миллионов за такого футболиста — не многовато?

— Cогласно Transfermart, он стоит 10 миллионов. Так что все в целом адекватно. Тем более человек заигран за олимпийскую борную Аргентины.

Лусиано Гонду. «Почему взяли Гонду, а не Соболева? Возможно, дело в характере». Что нужно знать о новичке «Зенита»

ФК Зенит
Лусиано Гонду
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«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
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1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
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 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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