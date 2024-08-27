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Станкович о смерти Эрикссона: «Невероятный человек с большой буквы, которого нам будет не хватать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Динамо» из Махачкалы (0:1) в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России прокомментировал смерть шведского тренера Свена-Ерана Эрикссона.

С 1997 по 2000 годы Станкович, будучи игроком, выступал за «Лацио», который тренировал Эрикссон.

— На днях умер ваш бывший тренер Эрикссон. Какие качества вы получили от него?

— Я хотел начать эту пресс-конференции со слов о нем и посвятить ее ему. Это человек с большой буквы. Мне очень повезло иметь в своей жизни такого тренера. Это невероятный человек, которого нам будет не хватать, — сказал Станкович на пресс-конференции.

Швед ушел из жизни 26 августа в возрасте 76 лет. В январе Эрикссон в эфире радиостанции P1 признался, что у него диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии.

Деян Станкович
Футбол
Свен-Еран Эрикссон
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4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
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6
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