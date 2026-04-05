Орлов похвалил Соболева за игру против «Крыльев Советов»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное нападающему «Зенита» Александру Соболеву за игру против «Крыльев Советов» в 23-м туре РПЛ.

Матч команд прошел 4 апреля в Санкт-Петербурге и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Соболев отметился голом на 55-й минуте.

— Соболев забил очередной гол. Молодец! По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч. На каждый тур он выходит с правильным настроем, горящими глазами. Ведь на финишной прямой чемпионата качество футбола уже где-то отходит на второй план. Очень важно проявлять характер, выгрызать победы зубами. Соболев для этого сейчас здорово подходит!



Понравилось, как вернулся в основу Караваев. Какой великолепный навес точно на голову Соболеву он выполнил! Не просто швырнул мяч абы куда. Нет! Вячеслав все рассчитал. Замечательный пас, который во многом и решил исход встречи!



В составе хозяев я бы еще выделил Нино. Надежен, не «пожарит», все подчищает. Ну и нельзя не отметить Адамова. Дважды выручил свою команду, справился с непростыми ударами!



В голе Бабкина его вины нет. Сумасшедший удар, такой не отбить. Другое дело — что делали опорники?! Почему не накрыли самарца, почему дали так пробить? Кто не добежал? Не до конца понял, какое задание получил Дуглас. Он же, получается, заменил Барриоса. В общем, надо еще разобраться, кто не накрыл Бабкина и подвел «Зенит».



Владимир Быстров разнес Глушенкова, назвав его игру тихим ужасом? Ну... Я уже в начале нашего разбора матча отметил, что Максим, увы, не попал в игру. Съездил в сборную и... Против «Динамо» здорово действовал. А тут... Какие-то постоянные неточности. Впереди «Спартак» и «Краснодар». Посмотрим на него в этих важнейших встречах.

Повторю свою мысль. Сейчас не стоит критиковать лидеров нашего чемпионата. Вы же видели, как натужно победил в Грозном «Краснодар». Сказалось мастерство Кордобы, который опять сделал разницу. Хотя есть вопросы и к защитнику, который просто его сопровождал и никак не помешал пробить в ближний угол. Так или иначе, Кордоба снова всем доказал, что является сильнейшим центрфорвардом нашей лиги. Равных ему сейчас нет. Тут даже двух мнений быть не может!



Сперцян же после травмы не смог показать своего максимума. В подыгрыше был не так хорош. «Ахмат» оказал достойное сопротивление. Самородов забил, но из офсайда.



Теперь ждем 12 апреля. «Зенит» — «Краснодар»! Хотя и в этом матче судьба чемпионской гонки еще не решится.

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