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Орлов похвалил Соболева за игру против «Крыльев Советов»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное нападающему «Зенита» Александру Соболеву за игру против «Крыльев Советов» в 23-м туре РПЛ.

Матч команд прошел 4 апреля в Санкт-Петербурге и завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Соболев отметился голом на 55-й минуте.

— Соболев забил очередной гол. Молодец! По самоотдаче ему равных в «Зените» сейчас нет! Старается, бьется за каждый мяч. На каждый тур он выходит с правильным настроем, горящими глазами. Ведь на финишной прямой чемпионата качество футбола уже где-то отходит на второй план. Очень важно проявлять характер, выгрызать победы зубами. Соболев для этого сейчас здорово подходит!

Понравилось, как вернулся в основу Караваев. Какой великолепный навес точно на голову Соболеву он выполнил! Не просто швырнул мяч абы куда. Нет! Вячеслав все рассчитал. Замечательный пас, который во многом и решил исход встречи!

В составе хозяев я бы еще выделил Нино. Надежен, не «пожарит», все подчищает. Ну и нельзя не отметить Адамова. Дважды выручил свою команду, справился с непростыми ударами!

В голе Бабкина его вины нет. Сумасшедший удар, такой не отбить. Другое дело — что делали опорники?! Почему не накрыли самарца, почему дали так пробить? Кто не добежал? Не до конца понял, какое задание получил Дуглас. Он же, получается, заменил Барриоса. В общем, надо еще разобраться, кто не накрыл Бабкина и подвел «Зенит».

Владимир Быстров разнес Глушенкова, назвав его игру тихим ужасом? Ну... Я уже в начале нашего разбора матча отметил, что Максим, увы, не попал в игру. Съездил в сборную и... Против «Динамо» здорово действовал. А тут... Какие-то постоянные неточности. Впереди «Спартак» и «Краснодар». Посмотрим на него в этих важнейших встречах.

Повторю свою мысль. Сейчас не стоит критиковать лидеров нашего чемпионата. Вы же видели, как натужно победил в Грозном «Краснодар». Сказалось мастерство Кордобы, который опять сделал разницу. Хотя есть вопросы и к защитнику, который просто его сопровождал и никак не помешал пробить в ближний угол. Так или иначе, Кордоба снова всем доказал, что является сильнейшим центрфорвардом нашей лиги. Равных ему сейчас нет. Тут даже двух мнений быть не может!

Сперцян же после травмы не смог показать своего максимума. В подыгрыше был не так хорош. «Ахмат» оказал достойное сопротивление. Самородов забил, но из офсайда.

Теперь ждем 12 апреля. «Зенит» — «Краснодар»! Хотя и в этом матче судьба чемпионской гонки еще не решится.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo; 4&nbsp;апреля.«По самоотдаче Соболеву равных нет». Орлов — о победе «Зенита», ошибках Глушенкова и золотой гонке

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Александр Соболев
Дмитрий Орлов
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ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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