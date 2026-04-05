«Пари НН» — «Ростов»: дата и время начала матча РПЛ

«Пари НН» и «Ростов» сыграют в чемпионате России 5 апреля

«Пари НН» и «Ростов» встретятся в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 апреля. Игра пройдет на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Пари НН» — «Ростов» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

05 апреля, 14:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

В прямом эфире игру «Пари НН» — «Ростов» показывают телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начинается в 13.55 мск. Также встречу можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 22 туров чемпионата России нижегородцы набрали 20 очков и занимают 14-е место в таблице, у ростовчан — 22 очка и 11-я строчка (при равенстве с «Акроном»)

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