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Кокорин принял участие в съемках для «Зенита»

13:23
Кокорин принял участие в съемках для «Зенита».
Кокорин принял участие в съемках для «Зенита».
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, на днях вышедший из колонии, принял участие в съемках для клубного телевидения. Фотографию с интервью выложила жена футболиста Дарья Валитова.

Напомним, как стало известно «СЭ», Кокорин подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона-19/20. Личные условия значительно уступают тем, что были по договору, который закончился 30 июня.

По тому соглашению зарплата 28-летнего форварда составляла порядка 4 миллионов евро в год. Напомним, что сам Кокорин еще находясь в колонии заявил, что готов выступать за «Зенит» бесплатно.

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