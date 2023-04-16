Классен оценил свое игровое время в «Спартаке»: «Хочется играть больше»

Защитник «Спартака» Леон Классен в комментарии для «СЭ» высказался о своем игровом времени.

— Доволен ли ты своим игровым временем?

— Как футболист, я всегда хочу играть. Конечно, хочется играть больше. Ничего больше не хотел бы говорить.

22-летний футболист выступает за «Спартак» с января 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах и не отличился результативными действиями.