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Сегодня, 11:50

Классен о судействе в матче с «Торпедо»: «Второй и третий пенальти — чистые. Не должно быть вопросов»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Торпедо» (2:1) в 23-м туре РПЛ.

— Очень эмоциональный матч. Сначала пенальти, потом не реализовали много своих шансов... Много событий было. Самое главное, что мы взяли три очка.

— Насколько судья справился со своей работой?

— Первый пенальти я не видел вообще. Второй и третий было сразу видно, что это чистые пенальти. Тут не должно быть вопросов. Со скамейки тоже переживали. Расстроились, что не забили.

«Спартак» идет на втором месте турнирной таблице РПЛ. Следующую игру красно-белые проведут с «Акроном» в Кубке России.

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Классен оценил свое игровое время в «Спартаке»: «Хочется играть больше»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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