КДК РФС вызвал Страндберга по итогам матча с "Локо". Он показал оскорбительный для арбитра жест

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) вызвал защитника "Урала" Стефана Страндберга для дачи показаний по поводу его жеста в адрес арбитра Владимира Москалева​ после удаления в матче 29-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:2), сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Заседание комитета пройдет в четверг, 23 мая. Также КДК вызвал представителей московского клуба.

– Следующее заседание КДК пройдет в четверг, после исполкома союза. На заседание КДК в четверг мы вызываем представителя "Локомотива" и игрока Страндберга, – сообщил Григорьянц журналистам. (Александр Рогулев)