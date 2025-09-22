КДК рассмотрит оскорбительное поведение болельщиков «Краснодара» в адрес «Зенита»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 9-го тура РПЛ.

«Рассмотрим скандирование болельщиками «Краснодара» оскорбительных выражений в адрес «Зенита», — сказал Григорьянц «СЭ».

21 сентября «Зенит» обыграл в гостях «Краснодар» (2:0). Сине-бело-голубые прервали 6-матчевую беспроигрышную серию «быков» — 5 побед и 1 ничья. Команда Сергея Семака набрала 16 очков и поднялась на 4-е место в таблице РПЛ. «Краснодар» с 19 очками лидирует в чемпионате.