Рыскин — о лимите на легионеров: «Прекрасная идея. Просто реализация должна быть соответствующая»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в разговоре с «СЭ» назвал новый лимит на легионеров в РПЛ прекрасной идеей.

— Вас не удивляет, почему Дегтярев взялся за футбол? Плюс приводит в пример лимит в Италии, где «Комо» выходит с 11 легионерами в старте.

— Давайте так: он министр и решает глобальные вопросы. Это сейчас дело каких-то рабочих групп, комиссий, встреч РФС, РПЛ, где профильные специалисты донесут какие-то нюансы. Он как министр должен ратовать за то, чтобы было больше российских футболистов. По-моему, прекрасная идея. Реализация просто должна быть соответствующая.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».