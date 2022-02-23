Пруцев заявил, что ему очень интересно работать в «Спартаке» с Ваноли

Полузащитник «Спартака» Данила Пруцев, недавно перешедший из «Крыльев Советов», поделился впечатлениями от нового клуба.

— «Спартак» — новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня, — цитирует Пруцева «Чемпионат».

— Расскажи о тренировках Паоло Ваноли и вообще, чем удивил «Спартак».

— Тренировки — интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают. В «Спартаке» мне все это очень интересно! И надеюсь, у нас все получится.

— Как тебя приняли игроки? Как общаетесь вне поля и тренировок?

— С адаптацией мне здорово помог Наиль [Умяров]. На сборах с ним, а также с другими ребятами играли в «Уно». Также на сборе в Дубае надо было спеть песню. В такие моменты я обычно стесняюсь, но все же придумал, что спою «Знаешь ли ты». Но прямо передо мной ее исполнил Илюха Свинов. Пришлось экстренно искать новую песню — додумался до «Фантазера». Ребята смеялись и аплодировали.

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.