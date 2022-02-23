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«Очень сильная команда, новый уровень в моей карьере». Пруцев — о переходе в «Спартак»

Пруцев заявил, что ему очень интересно работать в «Спартаке» с Ваноли
Роман Шишов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Данила Пруцев, недавно перешедший из «Крыльев Советов», поделился впечатлениями от нового клуба.

— «Спартак» — новый уровень в моей карьере. Я попал в очень сильную команду к игрокам высочайшего уровня, — цитирует Пруцева «Чемпионат».

— Расскажи о тренировках Паоло Ваноли и вообще, чем удивил «Спартак».

— Тренировки — интенсивные. Занимаемся много с мячом, подробно разбираем тактику, отрабатываем комбинации. Из упражнений бы выделил разновидности квадратов, которые раньше не встречал. Также в клубе я впервые работаю с нутрициологом: например, сладкое разрешено только после игры, а из рациона его убирают. В «Спартаке» мне все это очень интересно! И надеюсь, у нас все получится.

— Как тебя приняли игроки? Как общаетесь вне поля и тренировок?

— С адаптацией мне здорово помог Наиль [Умяров]. На сборах с ним, а также с другими ребятами играли в «Уно». Также на сборе в Дубае надо было спеть песню. В такие моменты я обычно стесняюсь, но все же придумал, что спою «Знаешь ли ты». Но прямо передо мной ее исполнил Илюха Свинов. Пришлось экстренно искать новую песню — додумался до «Фантазера». Ребята смеялись и аплодировали.

Напомним, 21-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до 30 июня 2026 года.

Источник: https://www.championat.com/football/article-4620067-intervyu-s-daniloj-prucevym-o-perehode-v-spartak-karere-v-krylyah-i-detstve-v-rodnom-posyolke-romana-pavlyuchenko.html
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Паоло Ваноли
0
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 13
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Артем Дзюба

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П
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