Игнатьев заявил, что не стоит ждать Слуцкого в клубе РПЛ в ближайшее время

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы бывшего главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Я был бы рад снова видеть Слуцкого в РПЛ. Он очень высококвалифицированный специалист, который может помочь любой команде. Но он такой человек, который не будет кидаться на любое предложение. Если и вернется, то только в хорошие условия, которые позволят развиваться. А таких свободных команд пока в РПЛ нет. Думаю, что ждать Слуцкого в ближайшее время не стоит», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Слуцкий также работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.