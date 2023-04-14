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Сегодня, 16:04

Игнатьев заявил, что не стоит ждать Слуцкого в клубе РПЛ в ближайшее время

Алина Савинова
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Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы бывшего главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого.

«Я был бы рад снова видеть Слуцкого в РПЛ. Он очень высококвалифицированный специалист, который может помочь любой команде. Но он такой человек, который не будет кидаться на любое предложение. Если и вернется, то только в хорошие условия, которые позволят развиваться. А таких свободных команд пока в РПЛ нет. Думаю, что ждать Слуцкого в ближайшее время не стоит», — приводит Sport24 слова Игнатьева.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Слуцкий также работал в «Крыльях Советов», ЦСКА, «Рубине», «Халл Сити», «Витессе» и других клубах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-14-ignatyev-ne-stoit-zhdat-slutskogo-v-klube-rpl-v-blizhaysheye-vremya
Футбол
РПЛ
Борис Игнатьев
Леонид Слуцкий
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
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П
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