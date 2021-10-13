Главный тренер сборной России, бывший тренер «Спартака» и «Ростова» Карпин рассказал о самом неуправляемом игроке, с кем он работал.

«Кто самый неуправляемый игрок сборной? Не могу сказать. Наверное, мало времени мы провели вместе. А тем более в сборной. Игроки по-разному ведут себя в сборной и в клубе. Вроде бы все управляемые.

Многие при личном общении удивили в хорошую сторону. Все удивили, что после одной теории впитали всю информацию. Оказались умнее, чем я думал? Да.

Кто был в клубах самый неуправляемый? Макгиди. У него с головой большие проблемы — психическое что-то», — отметил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2013 год. За московский клуб он провел 93 матча и забил 13 голов.