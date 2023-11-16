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Сегодня, 21:00

Камоцци: «Сейчас Соболеву мешает его поведение, но хороший тренер может найти решение этой проблемы»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что клуб серии А отказался от приобретения форварда московской команды Александра Соболева из-за проблем с игровой дисциплиной.

«Я думаю, Александр по своей игре сможет играть в Италии. Он хороший парень, тренер должен работать над тем, чтобы избегать такого поведения. Да, сейчас ему свое же поведение мешает, но хороший тренер может найти решение этой проблемы», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форварду надо прибавлять во всем.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamocci-seichas-sobolevu-meshaet-ego-povedenie-no-khoroshii-trener-mozhet-naiti-reshenie-problemy-306226/
Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
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Пименов рассказал о высокой физической нагрузке во время работы с детьми

Экс-футболист ЦСКА Дуду назвал сильнейших российских игроков
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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