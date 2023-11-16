Камоцци: «Сейчас Соболеву мешает его поведение, но хороший тренер может найти решение этой проблемы»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о том, что клуб серии А отказался от приобретения форварда московской команды Александра Соболева из-за проблем с игровой дисциплиной.

«Я думаю, Александр по своей игре сможет играть в Италии. Он хороший парень, тренер должен работать над тем, чтобы избегать такого поведения. Да, сейчас ему свое же поведение мешает, но хороший тренер может найти решение этой проблемы», — цитирует Камоцци Metaratings.ru.

В этом сезоне 26-летний Соболев провел 14 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что форварду надо прибавлять во всем.