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Экс-футболист ЦСКА Дуду назвал сильнейших российских игроков

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил, кого считает лучшими одноклубниками в своей карьере.

«Сильнейшими футболистами, с которыми я играл, считаю Вагнера Лава и Жо. Мне сложно выбрать, кто из них сильнейший нападающий. Если вспоминать, кто меня впечатлил из российских игроков, то это Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко», — цитирует Дуду Metaratings.ru.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Вместе с армейцами он дважды выигрывал чемпионат России, а также по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Дуду объявил о завершении карьеры футболиста в марте 2019 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-cska-dudu-nazval-silneishikh-rossiiskikh-futbolistov-306230/
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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