Экс-футболист ЦСКА Дуду назвал сильнейших российских игроков

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду ответил, кого считает лучшими одноклубниками в своей карьере.

«Сильнейшими футболистами, с которыми я играл, считаю Вагнера Лава и Жо. Мне сложно выбрать, кто из них сильнейший нападающий. Если вспоминать, кто меня впечатлил из российских игроков, то это Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко», — цитирует Дуду Metaratings.ru.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Вместе с армейцами он дважды выигрывал чемпионат России, а также по два раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны. Дуду объявил о завершении карьеры футболиста в марте 2019 года.