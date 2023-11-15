Карпин: «Соболеву надо прибавлять во всем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов Александра Соболева на матч против сборной Кубы, несмотря на количество игрового времени в «Спартаке».

— Соболеву не понравилось судейство на тренировке. Вам надо прибавлять?

— Это Соболеву надо прибавлять, сто процентов.

— В чем?

— Во всем.

— Соболев попал в сборную, несмотря на небольшое количество игрового времени. Почему?

— Он был в сборной, знает все требования. Нам на всякий случай нужен большой нападающий. Из четырех форвардов, которые сейчас соответствуют уровню сборной, — Чалов, Соболев, Сергеев и Тюкавин — вызывать всех на одну товарищескую игру не очень удобно. Выбор пал на тех, кого вызвали.

— В своих клубах не играют Соболев и Волков, но они в сборной. Вы обращали внимание только на свои требования?

— Сильянов тоже не играл. Но и он, и Волков хорошо выглядели на предыдущем сборе, они знают требования, а значит, времени на подготовку уйдет меньше.

— Ивич после матча с «Зенитом» сказал, что Волков не в оптимальной форме.

— Мне нравится его форма после тренировки. А дальше посмотрим. Ивич видит его больше — у него свое понимание. Волков хорошо играет в атаку, не согласен, что он плохо действует в обороне. Я счастлив, что он ходит в атаку. Дай бог, чтобы все так делали. Крайний защитник должен любить атаковать.

Сборная России проведет товарищеский матч против Кубы 20 ноября в Волгограде. Начало игры — в 19.30 (мск).

Ранее Карпин назвал приблизительный состав российской команды на матч с кубинцами.