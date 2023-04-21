Гришин: «Когда Акинфеев закончит играть, в воротах ЦСКА будет Помазун или Тороп»

Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем вратарской позиции в армейском клубе.

«Тороп — хороший вратарь, который неплохо сыграл две игры на Кубок России, практически без ошибок. Хорошо играет ногами. Конечно, тяжело будет заменить Игоря Акинфеева. Мастерство Игоря невозможно поставить ни в какие сомнения. Пока Акинфеев будет играть, Влад будет получать свое время в кубковых играх, или тренерский штаб будет доверять ему другие матчи. Когда Игорь закончит играть, скорее всего, в воротах ЦСКА будет Помазун или Тороп. На замену Игоря есть два неплохих голкипера. Помазун в аренде, но, думаю, будут его возвращать. Потому что в команде должны быть два равных вратаря. Пока Акинфеев здоров и в силах выполнять свои функции, Игорь будет основным вратарем команды ЦСКА», — приводит слова Гришина Sport24.

Сейчас за ЦСКА играют два голкипера — Игорь Акинфеев и Владислав Тороп; еще один страж ворот Илья Помазун находится в аренде в екатеринбургском «Урале».