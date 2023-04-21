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Гришин: «Когда Акинфеев закончит играть, в воротах ЦСКА будет Помазун или Тороп»

Гришин высказался о будущем вратарской позиции в ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин высказался о будущем вратарской позиции в армейском клубе.

«Тороп — хороший вратарь, который неплохо сыграл две игры на Кубок России, практически без ошибок. Хорошо играет ногами. Конечно, тяжело будет заменить Игоря Акинфеева. Мастерство Игоря невозможно поставить ни в какие сомнения. Пока Акинфеев будет играть, Влад будет получать свое время в кубковых играх, или тренерский штаб будет доверять ему другие матчи. Когда Игорь закончит играть, скорее всего, в воротах ЦСКА будет Помазун или Тороп. На замену Игоря есть два неплохих голкипера. Помазун в аренде, но, думаю, будут его возвращать. Потому что в команде должны быть два равных вратаря. Пока Акинфеев здоров и в силах выполнять свои функции, Игорь будет основным вратарем команды ЦСКА», — приводит слова Гришина Sport24.

Сейчас за ЦСКА играют два голкипера — Игорь Акинфеев и Владислав Тороп; еще один страж ворот Илья Помазун находится в аренде в екатеринбургском «Урале».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-21-grishin-kogda-akinfeyev-zakonchit-igrat-v-vorotakh-tsska-budet-pomazun-ili-torop
Владислав Тороп
Игорь Акинфеев
Илья Помазун
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
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Ахмат – Сочи
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ЦСКА – Локомотив
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