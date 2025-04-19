Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?
Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН» (3:0) судья Михаил Черемных после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля показал красную карточку и удалил защитника гостей Никиту Каккоева за серьезное нарушение правил. При этом Данила Годяев, на котором он сфолил, получил травму и не смог продолжить игру.
При таких обстоятельствах Каккоеву в соответствии с дисциплинарным регламентом грозит дискалификация на три матча. А если травма Годяева окажется серьезной, наказание нижегородца могут увеличить.
В регламенте об этом говорится следующее:
«2. Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока, наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей.
...4. Если нарушение, указанное в части 2... настоящей статьи, повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 3 матча.
Примечание: если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на 2 матча либо вместо первоначальной дисквалификации может быть применена дисквалификация на срок до 2 месяцев».
В протоколе матче написано:
«На 28-й минуте в результате игрового единоборства травму получил игрок №90 команды «Локомотив» Годяев Данила. Предварительный диагноз: ушиб, гематома передней поверхности голени в средней трети. Закрытый перелом большеберцовой кости — под вопросом. Заморозка, инъекция обезболивающих, иммобилизационная лангета на область правой голени. Госпитализирован бригадой СМП. Записано со слов главного врача команды «Локомотив» Калюжного И.В.»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Спартак
|25
|15
|5
|5
|48-21
|50
|
3
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Локомотив
|25
|13
|5
|7
|42-36
|44
|
6
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|25
|8
|4
|13
|31-45
|28
|
10
|Динамо Мх
|25
|6
|9
|10
|23-28
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|25
|5
|5
|15
|19-47
|20
|
15
|Оренбург
|25
|4
|5
|16
|23-46
|17
|
16
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|2 : 1
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|2 : 3
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|3 : 0
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|11
|2
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|23
|1
|7
|
|
Никита Каккоев
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|6