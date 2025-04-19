Каккоеву грозит длительная дисквалификация. Сколько матчей может пропустить игрок «Пари НН»?

Сегодня в матче 25-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Пари НН» (3:0) судья Михаил Черемных после вмешательства ВАР и просмотра видеоповторов на мониторе у поля показал красную карточку и удалил защитника гостей Никиту Каккоева за серьезное нарушение правил. При этом Данила Годяев, на котором он сфолил, получил травму и не смог продолжить игру.

При таких обстоятельствах Каккоеву в соответствии с дисциплинарным регламентом грозит дискалификация на три матча. А если травма Годяева окажется серьезной, наказание нижегородца могут увеличить.

В регламенте об этом говорится следующее:

«2. Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т.е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т.ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока, наказывается дисквалификацией виновного игрока до 3 матчей.

...4. Если нарушение, указанное в части 2... настоящей статьи, повлекло травму соперника и прямое удаление игрока, то такое нарушение наказывается дисквалификацией на 3 матча.

Примечание: если лицо, которому нанесена травма, в соответствии с медицинскими показаниями не имеет возможность принимать участие в тренировках и (или) матчах по истечении 15 дней с даты матча, в котором ему была нанесена травма, то к игроку, совершившему серьезное нарушение правил игры применяется дополнительная санкция в виде дисквалификации на 2 матча либо вместо первоначальной дисквалификации может быть применена дисквалификация на срок до 2 месяцев».

В протоколе матче написано:

«На 28-й минуте в результате игрового единоборства травму получил игрок №90 команды «Локомотив» Годяев Данила. Предварительный диагноз: ушиб, гематома передней поверхности голени в средней трети. Закрытый перелом большеберцовой кости — под вопросом. Заморозка, инъекция обезболивающих, иммобилизационная лангета на область правой голени. Госпитализирован бригадой СМП. Записано со слов главного врача команды «Локомотив» Калюжного И.В.»