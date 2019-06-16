Ивица Олич: "Влашич хочет остаться в ЦСКА"

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич рассказал, что полузащитник ЦСКА Никола Влашич хочет продолжить карьеру в составе армейцев.

– Влашич сказал мне, что хочет остаться в ЦСКА, если есть такая возможность, – приводит РИА "Новости" слова Олича. – Он очень доволен жизнью в России и хотел бы остаться здесь еще на один-два года. Он как попал в ЦСКА, так сразу же оказался в сборной, и (главный) тренер сборной (Златко Далич) стал думать, что Влашич – это хороший помощник для команды. В его карьере в сборной большую роль сыграли матчи за ЦСКА.

Права на 21-летнего хорвата принадлежат "Эвертону", прошлый сезон он провел за ЦСКА на правах аренды. За 31 матч в составе красно-синих он забил 8 мячей и отдал 11 голевых передач.

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