Таранов: «В Бразилии проще собаку научить играть в футбол, чем некоторых наших футболистов»

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о разнице футбола в России и Бразилии.

«Мы общались с бразильцами из ЦСКА: они у себя тоже немало бегали. У них по три игры в неделю было, у нас — одна-две. Да и страна ведь там футбольная: на каждом углу играют, собаку там проще научить, чем некоторых наших футболистов», — приводит слова Таранова.

На данный момент в составе ЦСКА выступают два бразильских футболиста.