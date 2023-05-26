Таранов рассказал о мотивации в период выступления за «Крылья Советов»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов рассказал о своей мотивации в самарском клубе.

«Мотивация? Самому себе только доказывать. Слушай, это сейчас я могу тебе рассказывать про неумеющих игроков, тренеров. А тогда я не мог этого говорить, держал в себе. В Самаре, скажем, не всегда были квалифицированные тренеры. А болельщикам этого не объяснить, для болельщиков все просто: «Ты получаешь деньги — ты должен». Вот и выходит, что кого-то носили на руках, а кому-то поджигали машину», — приводит слова Таранова Sport24.

Таранов выступал за «Крылья» с 2008 по 2018 год.