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Источник: Гаттузо хочет возглавить «Дженоа», а не «Спартак»

21:50
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Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может возглавить «Спартак». Он получил предложение сменить на посту главного тренера ушедшего в отставку Олега Кононова, сообщает журналист Альфредо Педулла на своем сайте.

Однако 41-летний специалист, который сейчас находится в России, пока склоняется к возвращению в Италию, несмотря на выгодное финансовое предложение. Скорее всего, Гаттузо предпочтет возглавить «Дженоа», где сменит Аурелио Андреаццоли.

Ранее у Гаттузо были выгодные предложения от клубов из ОАЭ и Катара. Но тогда итальянец решил отказаться и дождаться вариантов в более сильных чемпионатах.

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