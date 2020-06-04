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Источник: Артета общался с Аршавиным по поводу Азмуна

06:37
Робин ван Перси, Микель Артета и Андрей Аршавин в составе &quot;Арсенала&quot;.
Робин ван Перси, Микель Артета и Андрей Аршавин в составе &quot;Арсенала&quot;.

«Арсенал» следит за нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном. По информации Calciomercato, главный тренер «канониров» Микель Артета общался со своим бывшим одноклубником, Андреем Аршавиным, по поводу 25-летнего иранца.

Действующий контракт Азмуна в «Зените» рассчитан до 30 июня 2022 года. В сезоне-2019/20 нападающий принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 14 мячей.

В составе «Зенита» Азмун стал чемпионом России в сезоне-2018/19. Помимо клуба из Санкт-Петербурга, в России он выступал за казанский «Рубин» и «Ростов». За сборную Ирана Азмун провел 46 матчей, в которых забил 31 мяч.

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